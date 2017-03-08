Полицейского обвиняют в пытках экс-сотрудника КНБ

Следователи считают, что высокопоставленный полицейский выбил признательные показания у экс-сотрудника КНБ Айдына Алпысбаева, передает «КТК».

Последний подозревался в организации покушения на одного из столичных бизнесменов. В марте 2015 Алпысбаева приговорили к 14 годам лишения свободы. Спустя два года выяснилось, что история была выдумана, а результаты экспертизы подделаны.



К ответственности уже привлекли эксперта, давшего ложное заключение. Накажут и бизнесмена, который сообщил о покушении. Однако приговор для него будет, скорее всего, мягким, так как он заключил соглашение с прокуратурой.

— С самого первого дня и на протяжении целого года Сулейменов пытался получить признательные показания от Айдына Алпысбаева, что он действительно заказывал это убийство. Якобы ему заказывали это убийство, и он пытался его исполнить. Однако признательных показаний он так и не получил. Потому что Алпысбаев никакого убийства не совершал, он о нём даже и не знал, — рассказал адвокат Алпысбаева Александр Бартеньев.