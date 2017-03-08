В центре Волгограда сбили перебегавшего дорогу 15-летнего подростка

Согласно сводкам ГУ МВД, 7 марта в 17:00 54-летний водитель автомашины «ВАЗ-21104» на улице Коммунистической, напротив дома № 64, совершил наезд на 15-летнего подростка, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте без световозвращающих элементов на одежде.

В результате аварии пешеход с травмами доставлен в больницу.