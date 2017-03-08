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11:53 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В центре Волгограда сбили перебегавшего дорогу 15-летнего подростка

Водитель «ВАЗа» в Центральном районе сбил 15-летнего подростка, перебегавшего дорогу перед близко идущим транспортом, сообщает ВДТВ.

Согласно сводкам ГУ МВД, 7 марта в 17:00 54-летний водитель автомашины «ВАЗ-21104» на улице Коммунистической, напротив дома № 64, совершил наезд на 15-летнего подростка, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте без световозвращающих элементов на одежде.

В результате аварии пешеход с травмами доставлен в больницу.

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