В центре Волгограда сбили перебегавшего дорогу 15-летнего подростка
Водитель «ВАЗа» в Центральном районе сбил 15-летнего подростка, перебегавшего дорогу перед близко идущим транспортом, сообщает ВДТВ.
Водитель «ВАЗа» в Центральном районе сбил 15-летнего подростка, перебегавшего дорогу перед близко идущим транспортом, сообщает ВДТВ.
Согласно сводкам ГУ МВД, 7 марта в 17:00 54-летний водитель автомашины «ВАЗ-21104» на улице Коммунистической, напротив дома № 64, совершил наезд на 15-летнего подростка, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте без световозвращающих элементов на одежде.
В результате аварии пешеход с травмами доставлен в больницу.