Прокуратура Башкирии поддержала ходатайство об аресте замглавы администрации Уфы

По версии следствия, чиновник совершил покушение на мошенничество в целях хищения у коммерческой фирмы 1,8 млн рублей. При передаче оговоренной суммы он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по республике, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Суд избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле надзорного ведомства.