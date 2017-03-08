Прокуратура Башкирии поддержала ходатайство об аресте замглавы администрации Уфы

По версии следствия, чиновник совершил покушение на мошенничество в целях хищения у коммерческой фирмы 1,8 млн рублей. При передаче оговоренной суммы он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по республике, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.
Суд избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле надзорного ведомства.
Как сообщало агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по РБ, муниципального служащего задержали 6 марта. По первоначальным данным, чиновник требовал от руководителя одной из некоммерческих организаций «откат» в размере более миллиона рублей. Муниципальный служащий якобы должен был оказать содействие в получении финансирования.