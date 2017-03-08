На Урале инспектор ГИБДД сбил двух нетрезвых пешеходов
В Свердловской области инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД сбил двух мужчин — обоим около пятидесяти лет.
В Свердловской области инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД сбил двух мужчин — обоим около пятидесяти лет.
Происшествие случилось седьмого марта вечером, в начале девятого, на улице Плеханова в Асбесте. По данным правоохранительных органов, пешеходы были пьяны и переходили дорогу в неположенном месте. С травмами различной степени тяжести на «скорой» их увезли в городскую больницу.
«Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение. Полицейский находился на службе, в форменном обмундировании. Он освидетельствован, в его крови алкоголь не обнаружен», — сообщил официальный представитель МВД области Валерий Горелых.
Как добавили в региональном Следственном комитете, пострадавшие шли в примерно в 40 метрах от пешеходного перехода, на неосвещенном участке дороги. «Проведен осмотр места происшествия, следователи ищут возможных очевидцев. Будет проведена автотехническая экспертиза, чтобы воссоздать картину произошедшего», — подчеркнули в