На Урале инспектор ГИБДД сбил двух нетрезвых пешеходов

Происшествие случилось седьмого марта вечером, в начале девятого, на улице Плеханова в Асбесте. По данным правоохранительных органов, пешеходы были пьяны и переходили дорогу в неположенном месте. С травмами различной степени тяжести на «скорой» их увезли в городскую больницу.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение. Полицейский находился на службе, в форменном обмундировании. Он освидетельствован, в его крови алкоголь не обнаружен», — сообщил официальный представитель МВД области Валерий Горелых.