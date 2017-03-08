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13:31 (мск), источник: РИА Новости

ИГ* взяло ответственность за нападение на военный госпиталь в Кабуле

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Террористическая группировка «Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение на военный госпиталь в столице Афганистана, передает телеканал Tolo News.

Источник: Reuters
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В среду у здания военного госпиталя Сардара Мохаммада Дауд Хана недалеко от посольства США на севере афганской столицы произошел взрыв, началась перестрелка.

По данным СМИ, боевики были одеты в белые халаты врачей. Всего нападавших было пятеро: один подорвался у главного входа в больницу, другие четверо проникли внутрь здания.

Позже силовики ликвидировали двоих нападавших, еще двое продолжают оказывать сопротивление.

Жертвами, по последним данным, стали четыре человека, ранены 66.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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