ИГ* взяло ответственность за нападение на военный госпиталь в Кабуле

Боевики взяли в заложники медперсонал и больных в госпитале Кабула

В среду у здания военного госпиталя Сардара Мохаммада Дауд Хана недалеко от посольства США на севере афганской столицы произошел взрыв, началась перестрелка.

По данным СМИ, боевики были одеты в белые халаты врачей. Всего нападавших было пятеро: один подорвался у главного входа в больницу, другие четверо проникли внутрь здания.

Позже силовики ликвидировали двоих нападавших, еще двое продолжают оказывать сопротивление.

Жертвами, по последним данным, стали четыре человека, ранены 66.