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16:16 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани с четвертого этажа долгостроя упал 10-летний ребенок

Это ЧП произошло на возводимом уже несколько лет многоквартирном доме на улице на улице Казачьей крупного кубанского портового города Ейск, расположенного на побережье Азовского моря.

После падения с четвертого этажа десятилетний мальчик выжил, но с серьезными травмами был доставлен в реанимацию местной больницы.

По информации пресс-службы УМВД региона, все обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники полиции ОМВД РФ по Ейскому району Краснодарского края.

Как выяснилось, собственником возводимого здания, которое уже вошло в категорию долгостроев, является один из местных колледжей.

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