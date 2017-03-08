На Кубани с четвертого этажа долгостроя упал 10-летний ребенок
Это ЧП произошло на возводимом уже несколько лет многоквартирном доме на улице на улице Казачьей крупного кубанского портового города Ейск, расположенного на побережье Азовского моря.
Это ЧП произошло на возводимом уже несколько лет многоквартирном доме на улице на улице Казачьей крупного кубанского портового города Ейск, расположенного на побережье Азовского моря.
После падения с четвертого этажа десятилетний мальчик выжил, но с серьезными травмами был доставлен в реанимацию местной больницы.
По информации
Как выяснилось, собственником возводимого здания, которое уже вошло в категорию долгостроев, является один из местных колледжей.