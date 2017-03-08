На Кубани с четвертого этажа долгостроя упал 10-летний ребенок

После падения с четвертого этажа десятилетний мальчик выжил, но с серьезными травмами был доставлен в реанимацию местной больницы.

По информации пресс-службы УМВД региона, все обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники полиции ОМВД РФ по Ейскому району Краснодарского края.

Как выяснилось, собственником возводимого здания, которое уже вошло в категорию долгостроев, является один из местных колледжей.