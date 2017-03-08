Навигационное оборудование отказало на самолете «Эйр Астаны» после взлета

Cбой навигационного оборудования произошел 8 марта на самолете, летевшем по маршруту Алматы — Атырау. В 9.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера А321 прошла благополучно. На борту самолета было 97 пассажиров и 10 членов экипажа.

По факту возврата воздушного судна авиакомпании «Эйр Астана» департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК начал расследование.

Кроме того, в четверг, 9 марта, в комитете гражданской авиации состоится совещание по вопросам авиационной безопасности и безопасности полетов с участием представителей авиакомпании «Эйр Астана».