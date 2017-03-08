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14:46 (мск), источник: Newtimes.kz

Навигационное оборудование отказало на самолете «Эйр Астаны» после взлета

Борт вернулся в аэропорт Алматы, сообщили в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию РК, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Cбой навигационного оборудования произошел 8 марта на самолете, летевшем по маршруту Алматы — Атырау. В 9.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера А321 прошла благополучно. На борту самолета было 97 пассажиров и 10 членов экипажа.

По факту возврата воздушного судна авиакомпании «Эйр Астана» департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК начал расследование.

Кроме того, в четверг, 9 марта, в комитете гражданской авиации состоится совещание по вопросам авиационной безопасности и безопасности полетов с участием представителей авиакомпании «Эйр Астана».

Напомним, во вторник, 7 марта, самолет «Эйр Астаны» экстренно сел в аэропорту Алматы из-за отказа двигателя. «Боинг-757» благополучно приземлился, никто не пострадал.

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