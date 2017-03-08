Парень и девушка разбились, выпав из окна на Ботанике
КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. В ночь на среду молодая пара, парень и девушка, были найдены мертвыми близ жилого дома в Кишиневе, а Ботанике.
КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. В ночь на среду молодая пара, парень и девушка, были найдены мертвыми близ жилого дома в Кишиневе, а Ботанике.
Как заявил журналистам глава
Молодые люди, судя по местоположению тел и обнаруженных на них травмах, могли спрыгнуть с балкона 18-этажного дома близ перекрестка проспекта Траяна и улицы Гренобля.
Отмечается, что в момент смерти погибшие держались за руки, замотанные скотчем.
Обсуждения трагедии в интернете рождает разные предположения — от несогласия родителей на то, чтобы подростки были вместе, до участия погибших в одной из так называемых «групп смерти».