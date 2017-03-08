Парень и девушка разбились, выпав из окна на Ботанике

Как заявил журналистам глава пресс-службы Кишиневского инспектората полиции Адриан Жовмир, основная версия следствия — самоубийство.

Молодые люди, судя по местоположению тел и обнаруженных на них травмах, могли спрыгнуть с балкона 18-этажного дома близ перекрестка проспекта Траяна и улицы Гренобля.

Отмечается, что в момент смерти погибшие держались за руки, замотанные скотчем.

Обсуждения трагедии в интернете рождает разные предположения — от несогласия родителей на то, чтобы подростки были вместе, до участия погибших в одной из так называемых «групп смерти».