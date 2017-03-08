Воры в ночь на 8 марта украли все розы из цветочного магазина в Риге
Все до единой розы были похищены в ночь накануне 8 марта из цветочного магазина в Риге, сообщает
Все до единой розы были похищены в ночь накануне 8 марта из цветочного магазина в Риге, сообщает
«Ночью в магазине в рижском районе Улбрака побывали воры, которые похитили все до единой розы, доставленные специально к 8 марта», — сообщили в полиции.
На другие цветы воры вообще не обратили внимание. Сумма ущерба по предварительным данным составляет порядка 1,6 тысячи евро, пишут РИА Новости.
По данному факту возбуждено уголовное дело.