Воры в ночь на 8 марта украли все розы из цветочного магазина в Риге

«Ночью в магазине в рижском районе Улбрака побывали воры, которые похитили все до единой розы, доставленные специально к 8 марта», — сообщили в полиции.

На другие цветы воры вообще не обратили внимание. Сумма ущерба по предварительным данным составляет порядка 1,6 тысячи евро, пишут РИА Новости.

По данному факту возбуждено уголовное дело.