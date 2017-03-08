Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Снайпер ликвидировал одного из лучших штурмовиков Правого сектора
Ле Пен ответила на слова журналиста, назвавшего Путина «убийцей»
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В России введут новые нормы труда для женщин
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Россия может закрыть путь между Америкой и Европой - СМИ
"Не смог отойти от пирса": СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8На Сицилии извергается вулкан Этна
15:00 (мск), источник: Publika.md

Воры в ночь на 8 марта украли все розы из цветочного магазина в Риге

Все до единой розы были похищены в ночь накануне 8 марта из цветочного магазина в Риге, сообщает пресс-служба Государственной полиции Латвии.

Источник: Publika.md

«Ночью в магазине в рижском районе Улбрака побывали воры, которые похитили все до единой розы, доставленные специально к 8 марта», — сообщили в полиции.

На другие цветы воры вообще не обратили внимание. Сумма ущерба по предварительным данным составляет порядка 1,6 тысячи евро, пишут РИА Новости.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Нью-Йорке 8 марта отметили по российским традициям
Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин
WikiLeaks сообщила о серверах ЦРУ под названием PocketPutin
Глава СПЧ предложил не отсылать заключенных в отдаленные колонии
Анкара призвала ФРГ решить, кто для нее Турция — друг или враг
В Кабуле в атаке на военный госпиталь погибли более 30 человек
В Нидерландах заподозрили США во вмешательстве накануне выборов
Спорт
«Барселона» верит в чудо: что смотреть сегодня в Лиге чемпионов Перед «Барселоной» стоит поистине грандиозная задача. Еще ни одна команда в истории еврокубков не проходила дальше, проиграв в первом матче плей-офф со счетом 0:4
Авто
Mercedes поразил Женеву: показано 800-сильное купе Четырехдверное купе GT может пойти в серию в 2019-м, заменив CLS Shooting Brake
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
На снос московских хрущевок уйдут три бюджета города
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь