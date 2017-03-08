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16:07 (мск), источник: Новый Калининград

Очевидцы: в Багратионовске произошло ДТП с четырьмя авто

В Багратионовске столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщается в сообществе социальной сети «Вконтакте» «Багратионовск-Инфо».

По предварительным данным авария произошла в среду около полудня. Один из автомобилей зажало между деревом и крыльцом супермаркета.

На место выезжали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. О пострадавших не сообщается.

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