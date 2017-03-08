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15:41 (мск), источник: УНИАН

В США арестовали украинца по подозрению в контрабанде военной техники

В Соединенных Штатах Америки арестован гражданин Украины Владимир Недовиз, который подозревается в незаконном экспорте из США в Украину прицелов и тепловизоров.

Источник: УНИАН

Об аресте украинца сообщила пресс-служба Департамента юстиции США.

«7 марта Владимир Недовиз, гражданин Украины, был арестован по федеральному обвинению в незаконном экспорте контролируемой военной техники из Соединенных Штатов для конечных пользователей в Украине. Федеральные агенты также провели обыски в Филадельфии (штат Пенсильвания) в месте, которое использовалось в связи с незаконной схемой Недовиза», — сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, подозреваемый вступил в сговор с другими людьми в Украине и Соединенных Штатах, чтобы купить оборудование военного назначения, экспорт которого контролирует правительство США, и вывезти его в Украину без необходимых лицензий.

Напомним, в начале марта Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает предоставление Украине 150 млн долл. на военные нужды.

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