В США арестовали украинца по подозрению в контрабанде военной техники

Об аресте украинца сообщила пресс-служба Департамента юстиции США.

«7 марта Владимир Недовиз, гражданин Украины, был арестован по федеральному обвинению в незаконном экспорте контролируемой военной техники из Соединенных Штатов для конечных пользователей в Украине. Федеральные агенты также провели обыски в Филадельфии (штат Пенсильвания) в месте, которое использовалось в связи с незаконной схемой Недовиза», — сказано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, подозреваемый вступил в сговор с другими людьми в Украине и Соединенных Штатах, чтобы купить оборудование военного назначения, экспорт которого контролирует правительство США, и вывезти его в Украину без необходимых лицензий.

Напомним, в начале марта Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает предоставление Украине 150 млн долл. на военные нужды.