В США арестовали украинца по подозрению в контрабанде военной техники
В Соединенных Штатах Америки арестован гражданин Украины Владимир Недовиз, который подозревается в незаконном экспорте из США в Украину прицелов и тепловизоров.
В Соединенных Штатах Америки арестован гражданин Украины Владимир Недовиз, который подозревается в незаконном экспорте из США в Украину прицелов и тепловизоров.
Об аресте украинца сообщила
«7 марта Владимир Недовиз, гражданин Украины, был арестован по федеральному обвинению в незаконном экспорте контролируемой военной техники из Соединенных Штатов для конечных пользователей в Украине. Федеральные агенты также провели обыски в Филадельфии (штат Пенсильвания) в месте, которое использовалось в связи с незаконной схемой Недовиза», — сказано в сообщении.
Как сообщает
Напомним, в начале марта Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает предоставление Украине 150 млн долл. на военные нужды.