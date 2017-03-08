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16:35 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Донецкую область запретили ввозить оружие

В Донецкой области участились случаи перевозки огнестрельного оружия через блокпосты.

Источник: Telegraf.com.ua

ГУ Нацполиции в Донецкой области запретило ввоз на территорию области оружия, даже если есть разрешение на его владение. Как сообщает пресс-служба областной полиции, такое распоряжение подписал глава полиции области Вячеслав Аброськин, передает Украинская правда. Пресс-служба отмечает, что в Донецкой области участились случаи перевозки огнестрельного оружия через блокпосты, при этом во многих случаях владельцы, подвергая окружающих опасности, не соблюдают правил обращения с зарегистрированным огнестрельным оружием.

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«В то время, когда охота в Донецкой области запрещена, вопрос, зачем люди везут оружие через блокпосты, остается открытым. Поэтому мною было принято решение при обнаружении у людей на блокпостах огнестрельного оружия просить их на время сдавать оружие в отделения полиции. В случае, если человек будет отказываться, запретить дальнейший въезд. В зоне проведения АТО мы не можем позволить себе такую роскошь, чтобы люди разгуливали по улицам с оружием», — подчеркнул Аброськин.

В связи с этим полиция Донецкой области призывает людей не провозить такие предметы, а граждан, которые все же решили проехать через блокпост с оружием, самостоятельно сдавать его в отделения полиции на столько, сколько будут находиться на территории Донецкой области.

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