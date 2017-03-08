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16:59 (мск), источник: Nbnews.com.ua

СБУ нашла на Донетчине тайники с гранатами и взрывчаткой

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли неконтролируемое обращение большого количество оружия, взрывчатки и боеприпасов на Донбассе. Об этом сообщила в среду, 8 марта, пресс-служба СБУ.

«Вблизи населенного пункта Переездное Донецкой области правоохранители обнаружили тайник, где хранились РПГ-26, три ручных гранаты РГД-5 и Ф-1, три выстрела для гранатометов и более 400 патронов различного калибра», — говорится в сообщении.

Еще один схрон с оружием сотрудники СБУ обнаружили недалеко от населенного пункта Спорное Донецкой области.

Изъяли шашку тротиловую весом 200 граммов и 2 детонатора КД-8, а также две гранаты РГД-5 с запалами и более сотни патронов калибра 5,45 мм.

Изъятые военные средства поражения поставлены на учет в составы подразделений Вооруженных сил Украины.

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СБУ нашла на Донетчине тайники с РПГ, гранатами и взрывчаткой
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