В Кривом Роге из огнестрельного оружия обстреляли скоростной трамвай
В результате обстрела были повреждены 4 стекла, пассажиры не пострадали.
В результате обстрела были повреждены 4 стекла, пассажиры не пострадали.
В Кривом Роге из огнестрельного оружия обстреляли вагон скоростного трамвая, сообщают «Українські Новини» со ссылкой на представителя руководства управления Национальной полиции в Кривом Роге.
Согласно сообщению, инцидент произошел вчера вечером. Трамвай находился в районе станции «Городская больница».
В результате обстрела были повреждены 4 стекла, одно из которых — возле водительского места.
«Пассажиры не пострадали», — подчеркивается в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства события.
Отметим, ранее в Кривом Роге запустили новый маршрут скоростного трамвая протяженностью 27 км.