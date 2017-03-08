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16:57 (мск), источник: 112.ua

В Кривом Роге из огнестрельного оружия обстреляли скоростной трамвай

В результате обстрела были повреждены 4 стекла, пассажиры не пострадали.

Источник: 112.ua

В Кривом Роге из огнестрельного оружия обстреляли вагон скоростного трамвая, сообщают «Українські Новини» со ссылкой на представителя руководства управления Национальной полиции в Кривом Роге.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера вечером. Трамвай находился в районе станции «Городская больница».

В результате обстрела были повреждены 4 стекла, одно из которых — возле водительского места.

«Пассажиры не пострадали», — подчеркивается в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства события.

Отметим, ранее в Кривом Роге запустили новый маршрут скоростного трамвая протяженностью 27 км.

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