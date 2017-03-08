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17:55 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе с начала года в ДТП погибли 8 человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 мар — РИА Новости (Крым). С начала года в Севастополе в ДТП погибли восемь человек. Об этом сообщил и.о. начальника управления обеспечения мероприятия гражданской защиты города Евгений Поляков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, за последнюю неделю в Севастополе произошло 79 ДТП, в результате которых пострадали 20 человек и погибли трое.

Так, два смертельных ДТП произошли на дороге Севастополь-Инкерман. В первом случае водить автомобиля Skoda сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Во втором случае при лобовом столкновении автобуса Higer с автомобилем Mersedes погиб водитель легковой машины.

Две недели тому на этой же дороге также произошло два смертельных ДТП — автомобили сбивали пешеходов в темное время суток.

В связи с этим заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев поручил осветить дороги, где чаще всего происходят ДТП.

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