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17:18 (мск), источник: Sputnik.by

Туркменских студентов ограбили в Могилеве

В съемную квартиру студентов вошли неизвестные и под угрозой насилия отобрали iPhone.

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Двух иностранных студентов одного из могилевских университетов ограбили на съемной квартире, сообщила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Студенты-второкурсники из Туркменистана проживают в Могилеве на съемной квартире.

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«Вечером к ним зашли двое неизвестных молодых людей и открыто, под угрозой насилия, отобрали iPhone 5S. Наши сотрудники уголовного розыска уже через несколько часов сумели задержать предполагаемых преступников в том же районе Могилева, где произошло ограбление», — сообщила Симонова, ее слова привела газета «СБ. Беларусь сегодня».

Как констатировала представительница РОВД, к тому времени грабители уже продали чужой телефон «по дешевке» и купили на вырученные деньги алкоголь.

Обидчиком оказался 21-летний ранее судимый за угон транспортного средства, состоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции житель Могилева.

С ним студенты познакомились в ночном клубе за день то преступления — он вызвался проводить их и узнал, где иностранные граждане снимают квартиру. Через день могилевчанин вернулся к квартире с приятелем — ранее не судимым бомжом из Мстиславля.

«Без приглашения незваные гости ворвались в квартиру, демонстративно уселись в кресла и откровенно стали осматривать обстановку, выискивая что-нибудь ценное. Затем, “разжившись” дорогим телефоном, ушли. Теперь обоим придется держать ответ за грабеж», — заключило издание.

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