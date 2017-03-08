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17:13 (мск), источник: Tengrinews

В «Эйр Астане» прокомментировали сбой оборудования на самолете Алматы — Атырау

Утром 8 марта на самолете авиарейса КC877 произошел сбой навигационного оборудования.

Источник: Tengrinews

В «Эйр Астане» прокомментировали сбой оборудования на самолете Алматы — Атырау, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщалось ранее, утром 8 марта на самолете авиарейса КC877 произошел сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера благополучно произошла в 09.47. На борту самолета было 97 пассажиров и десять членов экипажа.

«Самолет, выполнявший сегодня рейс KC877 Алматы-Атырау, вернулся в аэропорт Алматы по техпричине (рассогласование навигационных систем). Борт был заменен на другое воздушное судно. Вылет рейса состоялся в 11.53 мин. В настоящее время на вернувшемся самолете произведены все необходимые технические работы, и он готов к дальнейшей эксплуатации без ограничений», — отметили в Департаменте по корпоративным коммуникациям «Эйр Астаны».

Напомним, сразу после инцидента Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК начал расследование по факту возврата воздушного судна авиакомпании «Эйр Астана». Для этого была создана специальная комиссия. В связи с этим завтра, 9 марта, в Комитете гражданской авиации состоится совещание. Там будут подняты вопросы авиационной безопасности и безопасности полетов. На данное мероприятие приглашены и представители авиакомпании «Эйр Астана», участие которых обязательно.

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В &quot;Эйр Астане&quot; прокомментировали сбой оборудования на самолете Алматы - Атырау
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