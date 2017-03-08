В «Эйр Астане» прокомментировали сбой оборудования на самолете Алматы — Атырау
Утром 8 марта на самолете авиарейса КC877 произошел сбой навигационного оборудования.
Утром 8 марта на самолете авиарейса КC877 произошел сбой навигационного оборудования.
В «Эйр Астане» прокомментировали сбой оборудования на самолете Алматы — Атырау, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщалось ранее, утром 8 марта на самолете авиарейса КC877 произошел сбой навигационного оборудования. В 09.15 экипаж принял решение вернуться в порт вылета. Посадка лайнера благополучно произошла в 09.47. На борту самолета было 97 пассажиров и десять членов экипажа.
«Самолет, выполнявший сегодня рейс KC877
Напомним, сразу после инцидента Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК начал расследование по факту возврата воздушного судна авиакомпании «Эйр Астана». Для этого была создана специальная комиссия. В связи с этим завтра, 9 марта, в Комитете гражданской авиации состоится совещание. Там будут подняты вопросы авиационной безопасности и безопасности полетов. На данное мероприятие приглашены и представители авиакомпании «Эйр Астана», участие которых обязательно.