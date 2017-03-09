Под Воронежем грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину

Грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего мужчину в Воронежской области. Тело нашли в колее у железнодорожного полотна около 22:50 во вторник, 7 марта, сообщила пресс-служба Юго-Восточного ЛУ МВД на транспорте.

Инцидент произошел на 25 км перегона «Хава-Графская». Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. В 2017 году это уже шестой в Воронежской области случай гибели человека под поездом. В первой половине января поезд насмерть сбил трех человек. Еще двое погибли в феврале — 23-летний парень шел вдоль железной дороги в наушниках и не услышал, что поезд приближается, а пенсионерка попыталась перейти рельсы под пешеходным мостом. По данным транспортной полиции, попытки перейти рельсы в неположенном месте стали основной причиной смертельных происшествий.