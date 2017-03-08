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18:29 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Смертельное ДТП на Дону: мужчина погиб под колесами трактора

Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины.

Житель Ростовской области погиб под колесами трактора. Смертельное ДТП произошло 7 марта около 16.00 на улице Набережной в станице Красноярской.

По данным ГУ МВД по РО, трактором МТЗ-80 управлял 40-летний водитель. При повороте направо он сбил пешехода, который шел в попутном направлении. По факту аварии в настоящее время проводится проверка. Полиция устанавливает личность погибшего мужчины.

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