Смертельное ДТП на Дону: мужчина погиб под колесами трактора

Житель Ростовской области погиб под колесами трактора. Смертельное ДТП произошло 7 марта около 16.00 на улице Набережной в станице Красноярской.

По данным ГУ МВД по РО, трактором МТЗ-80 управлял 40-летний водитель. При повороте направо он сбил пешехода, который шел в попутном направлении. По факту аварии в настоящее время проводится проверка. Полиция устанавливает личность погибшего мужчины.