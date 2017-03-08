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18:09 (мск), источник: 112.ua

В Ровенской обл. обнаружили тело мужчины в выгребной яме

На теле погибшего есть признаки насильственной смерти.

Источник: 112.ua

В Костополе Ровенской области в выгребной яме обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Согласно сообщению, тело было найдено вчера около 22:00 в хозяйстве 43-летней местной жительницы.

Погибшим оказался 58-летний ранее судимый житель села Комаровка Костопольского района. На его теле обнаружены повреждения в виде гематом, ссадин головы и лица.

По предварительной информации правоохранителей, в конце февраля в доме 43-летней женщины компания, в числе которой был и погибший, распивала спиртные напитки. Когда все уже были изрядно «подогреты» алкоголем, между отдыхающими возникла ссора, которая переросла в драку. От полученных во время драки телесных повреждений 58-летний житель Комаровки умер. «Чтобы скрыть следы преступления, тело выбросили в выгребную яму за домом», — добавили в полиции.

По факту умышленного убийства начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают злоумышленников, всех свидетелей и очевидцев происшествия.

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