В ГосЧС подтвердили информацию об аварии на шахте в Донецкой области, под завалами есть люди

В ГУ ГосЧС в Донецкой области телеканалу «112 Украина» подтвердили факт аварии на шахте в Торецке. Ранее местные СМИ сообщали, что под завалами находятся люди.

Позже информацию об аварии подтвердил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.