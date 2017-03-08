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18:16 (мск), источник: 112.ua

В ГосЧС подтвердили информацию об аварии на шахте в Донецкой области, под завалами есть люди

Глава независимого профсоюза горняков сообщил об одном погибшем.

Источник: 112.ua

В ГУ ГосЧС в Донецкой области телеканалу «112 Украина» подтвердили факт аварии на шахте в Торецке. Ранее местные СМИ сообщали, что под завалами находятся люди.

Позже информацию об аварии подтвердил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.

«Произошел выброс угля и газа. Там находилось 4 шахтера, 3 успели выбежать, один где-то под завалами. Пока что мне не сообщили или нашли его», — сообщил он в эфире «112 Украина».

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В свою очередь, глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Fаcebook сообщил об одном погибшем шахтере.

«К сожалению, в этот красивый весенний день вновь произошла трагедия на шахте… Теперь уже в Донецкой области на ш. “Центральная”. В 14:00 произошел выброс угля. Погиб рабочий очистного забоя. Горно-спасательная служба делает все чтобы достать тело горняка», — написал он.

Напомним, ранее во Львовской области на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь» произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, непосредственно на аварийном участке — 34 человека. По факту гибели шахтеров возбуждено уголовное дело.

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