В ГосЧС подтвердили информацию об аварии на шахте в Донецкой области, под завалами есть люди
Глава независимого профсоюза горняков сообщил об одном погибшем.
Глава независимого профсоюза горняков сообщил об одном погибшем.
В ГУ ГосЧС в Донецкой области телеканалу «112 Украина» подтвердили факт аварии на шахте в Торецке. Ранее местные СМИ сообщали, что под завалами находятся люди.
Позже информацию об аварии подтвердил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.
«Произошел выброс угля и газа. Там находилось 4 шахтера, 3 успели выбежать, один
В свою очередь, глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Fаcebook сообщил об одном погибшем шахтере.
«К сожалению, в этот красивый весенний день вновь произошла трагедия на шахте… Теперь уже в Донецкой области на ш. “Центральная”. В 14:00 произошел выброс угля. Погиб рабочий очистного забоя.
Напомним, ранее во Львовской области на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь» произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, непосредственно на аварийном участке — 34 человека. По факту гибели шахтеров возбуждено уголовное дело.