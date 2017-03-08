На юге Москвы неизвестный удерживает заложника в доме и угрожает взрывом

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Неизвестный мужчина под угрозой ножа удерживает заложника и угрожает взрывом, на место ЧП прибыли сотрудники полиции и спасатели. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

«Неизвестный мужчина удерживает гражданина в квартире дома 14 на улице Мусы Джалиля и угрожает взорвать дом. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, они пытаются вступить в переговоры со злоумышленником», — сказал собеседник агентства.