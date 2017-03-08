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18:38 (мск), источник: Kazinform

Тело провалившегося под лед мальчика нашли спасатели Семея

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Тело мальчика, который три дня назад провалился под лед, сегодня нашли спасатели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС ВКО.

Источник: Kazinform

«В Семее завершены поисковые работы. Тело 10-тилетнего мальчика, который три дня назад провалился под лед на протоке Семипалатинка, в 14.42 было найдено и извлечено спасателями ВРАОСО на поверхность», — говорится в сообщении.

Утонувшего ребенка спасатели и добровольцы искали несколько дней. Для погружения и обследования специалистам пришлось вскрыть десятки метров льда. В местах, где скорость течения составляла более 2 метров в секунду, спасатели применяли подводную видеокамеру. Тело было найдено в 4 метрах от берега и на расстоянии километра вниз по течению от места падения ребенка. Трагедия произошла в воскресенье, 5 марта. Двое друзей играли на льду без присмотра родителей. Заигравшись, один из детей не заметил, как ступил на тонкий лед, после чего тут же провалился.

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