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19:06 (мск), источник: РИА Новости

«Захват заложников» на юге Москвы оказался пьяным дебошем

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Захват заложников» на юге Москвы оказался бытовой ссорой двух пьяных мужчин, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

«Двое мужчин, один из которых наркозависимый, приняли изрядное количество алкоголя, после чего один из мужчин упал на пол в квартире, а у другого началась белая горячка. Он начал кричать, высказывая угрозы убийством», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, после этого соседи забеспокоились и вызвали полицию.

«Противоправные действия пресечены, квартиру открыли. Полицейские разговаривают с мужчиной», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что произошел бытовой конфликт.

«По предварительной информации, по адресу произошел бытовой конфликт после совместного распития алкогольных напитков. Один из участников конфликта повёл себя неадекватно и начал угрожать другому предметом похожим на нож. В настоящее время полицейские работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего», — сказал РИА Новости дежурный офицер.

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