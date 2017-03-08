«Захват заложников» на юге Москвы оказался пьяным дебошем

«Двое мужчин, один из которых наркозависимый, приняли изрядное количество алкоголя, после чего один из мужчин упал на пол в квартире, а у другого началась белая горячка. Он начал кричать, высказывая угрозы убийством», — сказал собеседник агентства.

На юге Москвы неизвестный удерживает заложника в доме и угрожает взрывом

По его словам, после этого соседи забеспокоились и вызвали полицию.

«Противоправные действия пресечены, квартиру открыли. Полицейские разговаривают с мужчиной», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили, что произошел бытовой конфликт.

«По предварительной информации, по адресу произошел бытовой конфликт после совместного распития алкогольных напитков. Один из участников конфликта повёл себя неадекватно и начал угрожать другому предметом похожим на нож. В настоящее время полицейские работают на месте происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего», — сказал РИА Новости дежурный офицер.