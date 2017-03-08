В Молдову вернулся рэкет 90-х

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Три рецидивиста из Каларашского района были задержаны на 72 часа по подозрению в шантаже и угрозах в отношении 25-летнего жителя Калараша.

Жертва «наезда» призналась, что ее, передвигающуюся по Каларашу на автомобиле, заблокировали две машины. Оттуда вылезли три неизвестных, вытащили парня из автомобиля, угрожали ему нанесением вреда его транспортному средству и его здоровью.

Чтобы ничего из этого не произошло, молодой человек должен был передать им 400 евро, но парень не подчинился, и через некоторое время ему угрожали снова, требуя теперь уже 500 евро — при встрече вертели ножом перед лицом, звонили по телефону.

Теперь же почитателям разборок в стиле 90-х грозит тюремный срок до семи лет.