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20:48 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдову вернулся рэкет 90-х

В Калараше задержана банда вымогателей.

Источник: AP 2017

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Три рецидивиста из Каларашского района были задержаны на 72 часа по подозрению в шантаже и угрозах в отношении 25-летнего жителя Калараша.

Ранее оба задержанных были осуждены за перевозку наркотиков.

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Жертва «наезда» призналась, что ее, передвигающуюся по Каларашу на автомобиле, заблокировали две машины. Оттуда вылезли три неизвестных, вытащили парня из автомобиля, угрожали ему нанесением вреда его транспортному средству и его здоровью.

Чтобы ничего из этого не произошло, молодой человек должен был передать им 400 евро, но парень не подчинился, и через некоторое время ему угрожали снова, требуя теперь уже 500 евро — при встрече вертели ножом перед лицом, звонили по телефону.

Теперь же почитателям разборок в стиле 90-х грозит тюремный срок до семи лет.

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