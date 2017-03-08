В Киеве мужчина передумал прыгать с балкона, когда по вызову приехали спасатели
Происшествие случилось в спальном районе.
Происшествие случилось в спальном районе.
В Киеве на Троещине 21-летний парень передумал прыгать с балкона многоэтажки, когда к нему поднялись по лестнице спасатели. Об этом сообщил журналист портала dtp.kiev.ua Юрий Антонов на Facebook.
«21-летний парень в окне балкона поднимает все экстренные службы. Через 5 минут к
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