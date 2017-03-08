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21:02 (мск), источник: 112.ua

Авария на шахте в Донецкой обл. произошла из-за выброса метана, — Волынец

Спасателям пока не удалось достать на поверхность тело погибшего.

Источник: 112.ua

Причиной сегодняшней аварии на шахте «Центральная» в Торецке стал выброс метана. Обновленную информацию о происшедшем в Facebook разместил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«Авария произошла в 12:55 через выброс метана, однако его уровень удалось стабилизировать достаточно быстро. Шахтер, погибший был 1978 года рождения и имел сына 2003 г. р. Тело горняка еще не выдали на поверхность, спасатели делают все возможное, чтобы достать его тело», — написал он.

Ранее днем стало известно об аварии на шахте «Центральная» в Торецке Донецкой области.

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