Авария на шахте в Донецкой обл. произошла из-за выброса метана, — Волынец

Причиной сегодняшней аварии на шахте «Центральная» в Торецке стал выброс метана. Обновленную информацию о происшедшем в Facebook разместил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

«Авария произошла в 12:55 через выброс метана, однако его уровень удалось стабилизировать достаточно быстро. Шахтер, погибший был 1978 года рождения и имел сына 2003 г. р. Тело горняка еще не выдали на поверхность, спасатели делают все возможное, чтобы достать его тело», — написал он.