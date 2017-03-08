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21:25 (мск), источник: РИА Новости

Все 19 погибших при пожаре в Гватемале были детьми

МЕХИКО, 8 мар — РИА Новости. Все 19 погибших при пожаре в реабилитационном центре для жертв семейного насилия в Гватемале были детьми, сообщила в среду представитель пожарных страны Мильвия Кастильо.

По ее словам, еще более 30 человек пострадали, также есть пропавшие без вести, а значит, число жертв может возрасти.

Представитель прокуратуры Гватемалы Абнер Паласиос сообщил в свою очередь, что причиной возгорания стал поджог одним из проживавших в центре подростков своего матраса, в результате чего пламя перекинулось на все здание.

Ранее Портал Prensa Libre уточнял, что буквально накануне пожара из реабилитационного центра сбежали порядка 60 подростков. Они взбунтовались против жестокого обращения и плохого качества питания.

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