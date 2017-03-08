Все 19 погибших при пожаре в Гватемале были детьми

По ее словам, еще более 30 человек пострадали, также есть пропавшие без вести, а значит, число жертв может возрасти.

Представитель прокуратуры Гватемалы Абнер Паласиос сообщил в свою очередь, что причиной возгорания стал поджог одним из проживавших в центре подростков своего матраса, в результате чего пламя перекинулось на все здание.