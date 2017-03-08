Полицейские устроили драку со стрельбой в дагестанском кафе
Москва. 8 марта. INTERFAX.RU — Трое полицейских ранены в результате стрельбы в одном из кафе в дагестанском городе Кизилюрт.
Москва. 8 марта. INTERFAX.RU — Трое полицейских ранены в результате стрельбы в одном из кафе в дагестанском городе Кизилюрт.
«Сотрудник
Руководством МВД по данному факту назначена служебная проверка, решается вопрос об увольнении стрелявшего полицейского, отметил собеседник агентства.
В свою очередь источник в правоохранительных структурах региона рассказал «Интерфаксу», что полицейский выстрелил в своих коллег из пистолета после того, как те в ходе драки сломали ему челюсть.
По имеющейся неофициальной информации, после этого полицейский одному из обидчиков прострелил коленную чашечку, второму попал в брюшную полость, а третьему — в область паха, отметил собеседник агентства.