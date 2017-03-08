Полицейские устроили драку со стрельбой в дагестанском кафе

«Сотрудник дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД МВД России по Новолакскому району республики в ходе конфликта, переросшего в драку, в одном из кафе ранил из табельного оружия трех своих коллег», — сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе МВД республики.

Пострадавшие госпитализированы в больницу Кизилюрта. В полиции уточнили, что инцидент произошел в ночь на 7 марта

Пострадавшие госпитализированы в больницу Кизилюрта. В полиции уточнили, что инцидент произошел в ночь на 7 марта

Руководством МВД по данному факту назначена служебная проверка, решается вопрос об увольнении стрелявшего полицейского, отметил собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных структурах региона рассказал «Интерфаксу», что полицейский выстрелил в своих коллег из пистолета после того, как те в ходе драки сломали ему челюсть.

По имеющейся неофициальной информации, после этого полицейский одному из обидчиков прострелил коленную чашечку, второму попал в брюшную полость, а третьему — в область паха, отметил собеседник агентства.