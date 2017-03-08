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21:34 (мск), источник: Sputnik.by

Три человека едва не ушли под лед в Слепянке

В связи с установившейся теплой погодой, спасатели предупреждают об опасности выхода на лед — это может привести к трагедии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Три тонущих человека были спасены в среду Слепянской водной системе в Минске, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел 8 марта вечером, около 18:00.

«Поступило сообщение о тонущих людях в Слепянской водной системе (ул. Малинина)», — рассказал официальный представитель МГУ МЧС Александр Попко.

По его словам, были спасены три человека. «Два человека спасены очевидцами, один — работниками МЧС», — уточнил он.

Подробностей происшествия не сообщается.

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