ОБСЕ обнаружила в Донецкой области 64 танка

«По линиям отвода, но за пределами мест хранения, по данным воздушного наблюдения 5 марта, выявлено 64 танка в подконтрольном “ДНР” с. Терновое (57 км на восток от Донецка)», — говорится в сообщении.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила в селе Терновое (неподконтрольная правительству территория Донетчины вблизи Тореза) 64 танка. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 7 марта.

Кроме того, на основе данных воздушного наблюдения 5 марта обнаружено не менее 12 танков недалеко от Донецка и двух, предположительно, или танков, или самоходных гаубиц вблизи подконтрольного т. н."ДНР пгт. Софиевка (бывш. Карло-Марксово, 40 км на северо-восток от Донецка), расположенных там с нарушением соответствующих линий отвода. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ неподалеку временного оккупированного поселка Молодежный на Луганщине зафиксировала также две зенитные установки (ЗУ-23).

«Миссия зафиксировала наличие боевых бронированных машин и зенитной установки в зоне безопасности. В неподконтрольных правительству районах 5 марта члены патруля Миссии видели 2 зенитные установки (ЗУ-23, 23 мм), недалеко от поселка Молодежное (63 км на северо-запад от Луганска)», — отмечается в отчете.

Кроме того, 6 марта наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 2 командно-штабные бронированные машины в подконтрольной «ЛНР» части Золотого и две БМП-1 неподалеку Луганска.