ОБСЕ обнаружила в Донецкой области 64 танка
ОБСЕ обнаружила под Донецком 12 танков и еще 64 танка возле Торецка.
ОБСЕ обнаружила под Донецком 12 танков и еще 64 танка возле Торецка.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила в селе Терновое (неподконтрольная правительству территория Донетчины вблизи Тореза) 64 танка. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 7 марта.
«По линиям отвода, но за пределами мест хранения, по данным воздушного наблюдения 5 марта, выявлено 64 танка в подконтрольном “ДНР” с. Терновое (57 км на восток от Донецка)», — говорится в сообщении.
Кроме того, на основе данных воздушного наблюдения 5 марта обнаружено не менее 12 танков недалеко от Донецка и двух, предположительно, или танков, или самоходных гаубиц вблизи подконтрольного т. н."ДНР пгт. Софиевка (бывш.
«Миссия зафиксировала наличие боевых бронированных машин и зенитной установки в зоне безопасности. В неподконтрольных правительству районах 5 марта члены патруля Миссии видели 2 зенитные установки (ЗУ-23, 23 мм), недалеко от поселка Молодежное (63 км на
Кроме того, 6 марта наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 2
«На основе данных воздушного наблюдения 5 марта выявлена одну бронированную машину неподалеку от пгт. Бойковская (кол. Тельманово, 67 км на