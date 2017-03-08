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21:44 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ОБСЕ обнаружила в Донецкой области 64 танка

ОБСЕ обнаружила под Донецком 12 танков и еще 64 танка возле Торецка.

Источник: Telegraf.com.ua

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила в селе Терновое (неподконтрольная правительству территория Донетчины вблизи Тореза) 64 танка. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 7 марта.

«По линиям отвода, но за пределами мест хранения, по данным воздушного наблюдения 5 марта, выявлено 64 танка в подконтрольном “ДНР” с. Терновое (57 км на восток от Донецка)», — говорится в сообщении.

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Кроме того, на основе данных воздушного наблюдения 5 марта обнаружено не менее 12 танков недалеко от Донецка и двух, предположительно, или танков, или самоходных гаубиц вблизи подконтрольного т. н."ДНР пгт. Софиевка (бывш. Карло-Марксово, 40 км на северо-восток от Донецка), расположенных там с нарушением соответствующих линий отвода. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ неподалеку временного оккупированного поселка Молодежный на Луганщине зафиксировала также две зенитные установки (ЗУ-23).

«Миссия зафиксировала наличие боевых бронированных машин и зенитной установки в зоне безопасности. В неподконтрольных правительству районах 5 марта члены патруля Миссии видели 2 зенитные установки (ЗУ-23, 23 мм), недалеко от поселка Молодежное (63 км на северо-запад от Луганска)», — отмечается в отчете.

Кроме того, 6 марта наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 2 командно-штабные бронированные машины в подконтрольной «ЛНР» части Золотого и две БМП-1 неподалеку Луганска.

«На основе данных воздушного наблюдения 5 марта выявлена одну бронированную машину неподалеку от пгт. Бойковская (кол. Тельманово, 67 км на юго-восток от Донецка), 12 бронированных машин неподалеку с. Безымянное (30 км на восток от Мариуполя) и 40 бронированных машин недалеко от Донецка», — говорится в отчете.

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