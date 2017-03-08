На северо-западе Москвы мужчина разбился насмерть, выпав из окна
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Тридцатитрехлетний мужчина разбился насмерть, выпав из окна жилого дома по улице Авиационная на
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Тридцатитрехлетний мужчина разбился насмерть, выпав из окна жилого дома по улице Авиационная на
«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на
По ее словам, вечером в среду вблизи одного из жилых домов по улице Авиационная было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения с «телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты».