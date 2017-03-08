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21:36 (мск), источник: РИА Новости

На северо-западе Москвы мужчина разбился насмерть, выпав из окна

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Тридцатитрехлетний мужчина разбился насмерть, выпав из окна жилого дома по улице Авиационная на северо-западе Москвы; следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на северо-западе Москвы… Опрашиваются родственники и очевидцы случившегося», — сказала Иванова журналистам.

По ее словам, вечером в среду вблизи одного из жилых домов по улице Авиационная было обнаружено тело мужчины 1984 года рождения с «телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты».

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