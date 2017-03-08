Актер из фильма о Гарри Поттере попал в реанимацию
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Британский актер Джим Таваре оказался в реанимации после серьезной автомобильной аварии, сообщила его жена Лаура в Facebook.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Британский актер Джим Таваре оказался в реанимации после серьезной автомобильной аварии, сообщила его жена Лаура в Facebook.
Таваре попал в ДТП с лобовым столкновением, в результате чего у него сломаны 15 ребер, шея, грудина, правая нога и пробито легкое. Актеру дважды делали переливание крови, его ожидает операция.
Джим Таваре известен ролью владельца гостиницы «Дырявый котел» в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана».