Актер из фильма о Гарри Поттере попал в реанимацию

Таваре попал в ДТП с лобовым столкновением, в результате чего у него сломаны 15 ребер, шея, грудина, правая нога и пробито легкое. Актеру дважды делали переливание крови, его ожидает операция.

Джим Таваре известен ролью владельца гостиницы «Дырявый котел» в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана».