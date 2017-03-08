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22:11 (мск), источник: РИА Новости

Актер из фильма о Гарри Поттере попал в реанимацию

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Британский актер Джим Таваре оказался в реанимации после серьезной автомобильной аварии, сообщила его жена Лаура в Facebook.

Таваре попал в ДТП с лобовым столкновением, в результате чего у него сломаны 15 ребер, шея, грудина, правая нога и пробито легкое. Актеру дважды делали переливание крови, его ожидает операция.

Джим Таваре известен ролью владельца гостиницы «Дырявый котел» в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана».

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