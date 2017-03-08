Стрельба в Киеве: бизнесмен погиб в машине, дети ранены

В Киеве между ул. Антоновича и Казимира Малевича около 20:00 8 марта произошла стрельба.

Бизнесмен Александр Ряжев получил четыре огнестрельных ранения, среди которых были смертельные. Он умер по дороге в больницу.

Как стало известно «Обозревателю», вместе с Ряжевым в автомобиле находились двое его детей — сын Дима (5 лет) и дочь Настя (8 лет). Дети с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.