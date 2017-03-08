Стрельба в Киеве: бизнесмен погиб в машине, дети ранены
ЧП произошло на ул. Антоновича.
ЧП произошло на ул. Антоновича.
В Киеве между ул. Антоновича и Казимира Малевича около 20:00 8 марта произошла стрельба.
Бизнесмен Александр Ряжев получил четыре огнестрельных ранения, среди которых были смертельные. Он умер по дороге в больницу.
Как стало известно «Обозревателю», вместе с Ряжевым в автомобиле находились двое его детей — сын Дима (5 лет) и дочь Настя (8 лет). Дети с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.
На месте преступления работает
На месте преступления обнаружены гильзы калибра 9 мм.
Так как целью убийцы был Ряжев, который был за рулем, практически все попадания пришлись на водительскую дверь и дети были ранены несмертельно.