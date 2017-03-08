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22:18 (мск), источник: Обозреватель

Стрельба в Киеве: бизнесмен погиб в машине, дети ранены

ЧП произошло на ул. Антоновича.

В Киеве между ул. Антоновича и Казимира Малевича около 20:00 8 марта произошла стрельба.

Бизнесмен Александр Ряжев получил четыре огнестрельных ранения, среди которых были смертельные. Он умер по дороге в больницу.

Как стало известно «Обозревателю», вместе с Ряжевым в автомобиле находились двое его детей — сын Дима (5 лет) и дочь Настя (8 лет). Дети с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа.

На месте преступления обнаружены гильзы калибра 9 мм.

Так как целью убийцы был Ряжев, который был за рулем, практически все попадания пришлись на водительскую дверь и дети были ранены несмертельно.

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