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03:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ветеран труда из Владивостока осталась без окон и с кредитом на сотни тысяч рублей

Женщина стала жертвой оконной компании, собравшей миллионы с доверчивых граждан и скрывшейся из приморской столицы.

Владивосток, 9 марта, PrimaMedia.

Пенсионерка, ветеран труда из Владивостока вынуждена жить на 4 тысячи рублей в месяц. Именно столько остается от ее скромной пенсии, когда банк забирает из пенсионного содержания сумму за якобы установленные пластиковые окна. Женщина проиграла все суды, как и другие ее коллеги по несчастью, попавшиеся на удочку предпринимателя Лазаря Рубинштейна. В отношении последнего было возбуждено уголовное дело, но довести дело до логического завершения следствию так и не удалось. А люди остались без окон и с кредитами на сотни тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

«В тот день я шла с больницы и наткнулась на офис этой компании. Решила зайти и уточнить, действительно ли все так, как в рекламе говорят. Тут сказали, что предложение уж очень выгодное, что у меня будут серьезные скидки. Записали адрес и телефон. И уже через несколько часов под дверью квартиры меня поджидал замерщик, хотя ни о какой встрече мы не договаривались», — рассказала пенсионерка.

Мужчина, спешив, оперативно обмерил окна во всей квартире и настоял на том, чтобы прямо сейчас проехать в офис подписать документ. А там ее встретили как родную, кофе напоили и бумаги подсунули: «Типовой договор. Подпишите тут, тут и вот тут. Установку предварительно назначаем на 24 октября». Во сколько обойдется счастье в виде пластиковых окон, промолчали. Но особо Рита Гильмитдиновна не переживала, ведь в рекламе говорилось о 9 тысячах рублей, а ей еще и скидку обещали. Читать бумаги, признается, не читала, так как очки оставила на работе.

По словам Риты Маниной, она написала очередное заявление, теперь уже о расторжении кредитного договора. Приложила справку о своих скромных доходах и объяснила ситуацию. В банке бумаги взяли, отсканировали и пообещали направить их в юридический отдел. Но звонки о задолженности продолжались. Пришлось идти в суды, чтобы банк отстал со своими требованиями, ведь она не ведала, что подписывала, да и окон ей так и не поставили. Еще и проценты по кредиту неуклонно «капали».

Но суды единодушно поддержали «Русфинанс Банк», хотя уже в то время полиция была завалена жалобами от жителей Владивостока, попавших в подобную ситуацию и оставшихся без окон и с бешеными суммами кредитов. Более того, по факту мошеннических действий индивидуального предпринимателя Лазаря Рубинштейна было возбуждено уголовное дело, а он сам объявлен в розыск. По имеющимся данным, предприниматель скрылся с 13 млн рублей, возможно, он находится в Германии или Израиле.

Пенсионерка осенью прошлого года под влиянием ситуации пыталась покончить собой, но ее чудом спасли — она провела в реанимации две недели. Фактически вернувшись с того света, она решила не опускать руки и бороться.

ИА PrimaMedia направило официальный запрос в органы полиции с просьбой прояснить, какие успехи в поисках ИП Рубинштейна и защите прав пострадавших от деятельности возглавляемой им компании достигнуты за несколько последних лет.

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