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00:39 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украинку задержали в Дубае за внебрачную связь с гражданином ЮАР

27-летней украинке Ирине Нохай стало плохо в Дубае. Жених девушки Эмлин Калверуелл из ЮАР сопроводил ее в больницу, где выяснилось, что девушка находится на раннем сроке беременности.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Власти ОАЭ задержали гражданку Украины и выходца из ЮАР за внебрачную связь, после известия о том, что девушка беременна, пишет газета Mirror.

Молодая пара отдыхала в Дубае, когда 27-летней украинке Ирине Нохай стало плохо. Жених девушки Эмлин Калверуелл (Emlyn Culverwell) из ЮАР сопроводил ее в больницу, где выяснилось, что девушка находится на раннем сроке беременности.

Медперсонал был вынужден проинформировать власти. Затем дело было передано в полицию, так как, в соответствии с местным законом, внебрачная половая связь является уголовным преступлением, пишет газета.

Как пишет газета, посольство Украины в ОАЭ пытается добиться разрешения на женитьбу молодых людей или их депортации.

Накануне сообщалось, что в США арестован гражданин Украины по обвинению в экспорте военного оборудован.

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