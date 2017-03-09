Новосибирские полицейские раскрыли грабёж с бонусом

Следователи отдела полиции № 3 «Заельцовский», задержав 50-летнего подозреваемого в грабеже, раскрыли также преступление, совершенное им ранее.

Оказывается, задержанный 27 января 2017 года около часа ночи напал в подъезде жилого дома по улице Кропоткина на 31-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО, «с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», отобрал Айфон и деньги — 2500 рублей. Ограбленный молодой человек в полицию не обращался. Но сейчас дело за разбой двухмесячной давности заведено.

Сотрудники органов внутренних дел проводят следствие, чтобы выяснить все детали, а, возможно, и другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта.