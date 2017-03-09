Новосибирские полицейские раскрыли грабёж с бонусом
Подозреваемый признался в преступлении, о котором не знала полиция.
Подозреваемый признался в преступлении, о котором не знала полиция.
Следователи отдела полиции № 3 «Заельцовский», задержав 50-летнего подозреваемого в грабеже, раскрыли также преступление, совершенное им ранее.
Оказывается, задержанный 27 января 2017 года около часа ночи напал в подъезде жилого дома по улице Кропоткина на 31-летнего мужчину. Как сообщает
Сотрудники органов внутренних дел проводят следствие, чтобы выяснить все детали, а, возможно, и другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта.