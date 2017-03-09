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08:47 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирские полицейские раскрыли грабёж с бонусом

Подозреваемый признался в преступлении, о котором не знала полиция.

Следователи отдела полиции № 3 «Заельцовский», задержав 50-летнего подозреваемого в грабеже, раскрыли также преступление, совершенное им ранее.

Оказывается, задержанный 27 января 2017 года около часа ночи напал в подъезде жилого дома по улице Кропоткина на 31-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО, «с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», отобрал Айфон и деньги — 2500 рублей. Ограбленный молодой человек в полицию не обращался. Но сейчас дело за разбой двухмесячной давности заведено.

Сотрудники органов внутренних дел проводят следствие, чтобы выяснить все детали, а, возможно, и другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

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