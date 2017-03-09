Во Владивостоке в квартире жилого дома были обнаружены тела двух человек

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения двух тел без признаков жизни в одной из квартир в жилом доме по улице Сабанеева, сообщает РИА VladNews.

Как рассказали корреспонденту РИА VladNews в СУ СК РФ по Приморскому краю, житель Владивостока обнаружил своих брата и сестру без признаков жизни. Решив навестить своих родственников, которые долгое время не выходил на связь, за дверью квартиры он обнаружил характерный запах. На место происшествия прибыли правоохранительные органы. В квартире были обнаружены два тела без признаков жизни с гнилостными изменениями.

В квартире криминалистических следов обнаружено не было. Установлено, что погибшие состояли на учете в психдиспансере.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.