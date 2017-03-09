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03:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Полиция просит помощи хабаровчан в розыске пропавшего мужчины

В конце февраля мужчина покинул дачный участок и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Источник: 27.мвд.рф

Хабаровск, 9 марта, AmurMedia.

Сотрудники полиции в Хабаровске устанавливают местонахождение без вести пропавшего мужчины. 27 февраля он ушел с дачного участка и больше его никто не видел, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудниками УМВД России по городу Хабаровску разыскивается без вести пропавший Троян Сергей Иванович, 06.09.1952 года рождения, уроженец с. Сидима, р-н им. Лазо Хабаровского края, который 27 февраля 2017 года ушел из дачного участка СНТ «Фронтовик» г. Хабаровска и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 65 лет, рост до 160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые короткие.

Был одет: пуховик черного цвета, шапка вязаная темного цвета, джинсовые брюки синего цвета, ботинки черного цвета.

При установлении местонахождения данного лица просьба сообщить по телефонам: 59−51−43, 8−914−408−4452, 36−10−00, или 112.

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