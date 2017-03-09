Полиция просит помощи хабаровчан в розыске пропавшего мужчины
В конце февраля мужчина покинул дачный участок и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.
В конце февраля мужчина покинул дачный участок и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.
Хабаровск, 9 марта, AmurMedia.
Сотрудники полиции в Хабаровске устанавливают местонахождение без вести пропавшего мужчины. 27 февраля он ушел с дачного участка и больше его никто не видел, сообщили ИА AmurMedia в
Сотрудниками УМВД России по городу Хабаровску разыскивается без вести пропавший Троян Сергей Иванович,
Приметы: на вид 65 лет, рост до 160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые короткие.
Был одет: пуховик черного цвета, шапка вязаная темного цвета, джинсовые брюки синего цвета, ботинки черного цвета.
При установлении местонахождения данного лица просьба сообщить по телефонам: 59−51−43, 8−914−408−4452, 36−10−00, или 112.