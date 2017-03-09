В Ираке два взрыва на свадьбе унесли жизни 30 человек

Взрыв произошел в деревне Хаджад (Hajjaj) в 20 километрах к северу от города Тикрит в среду. Службы безопасности оцепили место происшествия.

По предварительной информации, взрывные устройства привели в действие два террориста-смертника

По предварительной информации, взрывные устройства привели в действие два террориста-смертника

Как сообщают местные СМИ, в нападении участвовали четыре террориста-смертника.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители. В 2014—2015 годах террористы захватили большую часть провинции Анбар, однако за последнее время армия Ирака вернула многие районы под свой контроль, включая города Рамади и Фаллуджа.