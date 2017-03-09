Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Ле Пен ответила на слова журналиста, назвавшего Путина «убийцей»
Как живут восточные жены на самом деле
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщинКоролевства, бриллианты, дворцы - от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Дочка МакSим стала копией мамы
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Россия может закрыть путь между Америкой и Европой - СМИ
"Не смог отойти от пирса": СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Наступление на Мосул
04:13 (мск), источник: РИА Новости

В Ираке два взрыва на свадьбе унесли жизни 30 человек

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Число погибших в результате двух взрывов во время празднования свадьбы в Ираке выросло до 30 человек, 26 пострадали, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в службах безопасности и здравоохранения.

Ранее сообщалось о 22 погибших.

Взрыв произошел в деревне Хаджад (Hajjaj) в 20 километрах к северу от города Тикрит в среду. Службы безопасности оцепили место происшествия.

По предварительной информации, взрывные устройства привели в действие два террориста-смертника

Как сообщают местные СМИ, в нападении участвовали четыре террориста-смертника.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители. В 2014—2015 годах террористы захватили большую часть провинции Анбар, однако за последнее время армия Ирака вернула многие районы под свой контроль, включая города Рамади и Фаллуджа.

Слова Яценюка о России насмешили ведущего «Би-би-си»
СМИ: Джон Хантсман согласился стать послом США в России
«Барселона» впервые в истории еврокубков отыгралась со счета 0:4
Белый дом: Трамп «крайне обеспокоен» утечкой документов ЦРУ
Ким Чен Ын отправил Башару Асаду поздравительную телеграмму
WP: морские пехотинцы США примут участие в освобождении Ракки
На «дальневосточных гектарах» могут появиться 45 новых поселений
Спорт
«Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в четвертьфинал ЛЧ Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков
Авто
Летающие автомобили: Airbus смог удивить Французские авиаторы из Airbus — спецы по летающему транспорту, а разработчики из Italdesign знают толк в автомобильных проектах
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Материнский капитал будут выдавать быстрее
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь