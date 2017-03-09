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09:49 (мск), источник: Янтарный край

В Балтийске подожгли детскую коляску, стоявшую в подъезде жилого дома

В Калининградской области в городе Балтийске 8 марта в 18:58 в МЧС сообщили о пожаре на проспекте Ленина.

Известно, что возгорание произошло в четырехэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме — на первом этаже на лестничной клетке сгорела детская прогулочная коляска. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-10 в составе пяти человек и одной единицы техники, сообщили сетевой газете «Янтарный край — Online Калининград» в ГУ МЧС по Калининградской области.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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