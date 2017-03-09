В Балтийске подожгли детскую коляску, стоявшую в подъезде жилого дома
В Калининградской области в городе Балтийске 8 марта в 18:58 в МЧС сообщили о пожаре на проспекте Ленина.
В Калининградской области в городе Балтийске 8 марта в 18:58 в МЧС сообщили о пожаре на проспекте Ленина.
Известно, что возгорание произошло в четырехэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме — на первом этаже на лестничной клетке сгорела детская прогулочная коляска. Пострадавших нет.
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет
Обстоятельства инцидента уточняются.