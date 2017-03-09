Более 60 кг марихуаны обнаружили у двух мужчин в Ангарске
В Иркутской области двое мужчин подготовили для продажи более 60 кг наркотиков.
В Иркутской области двое мужчин подготовили для продажи более 60 кг наркотиков.
Более 60 кг марихуаны обнаружили у двух мужчин в Ангарске. Как 9 марта 2017 года сообщила
По месту жительства подозреваемых было обнаружено в общей сложности 61 кг 390 гр марихуаны. Кроме того, у одного из них изъято охотничье гладкоствольное ружье 32 калибра с нарезным вкладышем. В настоящее время установлены каналы, которыми пользовались сообщники при поставках наркотиков потребителям.
Подозреваемым инкриминируется преступление, предусмотренное частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ).