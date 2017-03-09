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05:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 60 кг марихуаны обнаружили у двух мужчин в Ангарске

В Иркутской области двое мужчин подготовили для продажи более 60 кг наркотиков.

Более 60 кг марихуаны обнаружили у двух мужчин в Ангарске. Как 9 марта 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, мужчины 27 и 35 лет являются жителями Балаганского района и ранее судимы за имущественные преступления. Они были задержаны сотрудниками СО-3 и ОНК УМВД России по Ангарскому городскому округу месяц назад при поддержке оперативников УНК ГУ МВД России по Иркутской области.

По месту жительства подозреваемых было обнаружено в общей сложности 61 кг 390 гр марихуаны. Кроме того, у одного из них изъято охотничье гладкоствольное ружье 32 калибра с нарезным вкладышем. В настоящее время установлены каналы, которыми пользовались сообщники при поставках наркотиков потребителям.

Подозреваемым инкриминируется преступление, предусмотренное частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ).

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