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05:15 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец с помощью «Мобильного банка» украл 15 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции обратился 30-летний житель Уссурийска, который сообщил о хищении денежных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники полиции установили, что заявитель потерял принадлежащий ему сотовый телефон в сауне. На телефоне была подключена услуга «Мобильный банк», а с банковской карты заявителя были похищены 15 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимого 26-летнего подозреваемого, работающий в сауне кочегаром, который дал признательные показания. Обвиняемый пояснил, что потратил деньги по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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