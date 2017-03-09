Здание администрации Приморского края обыскала полиция

В здании администрации не обнаружены взрывчатые устройства, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В управлении ГО ЧС по Владивостоку корреспонденту агентства рассказали, что сообщение о взрывном устройстве в здании администрации Приморского края зафиксировано. На место происшествия оперативно прибыли специалисты, которые проверили здание. На данный момент все мероприятия по поиску взрывчатки окончены.

Информация уточняется.