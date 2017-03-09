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05:36 (мск), источник: VLADNEWS

Здание администрации Приморского края обыскала полиция

Наличие взрывчатого устройства не подтвердилось.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В здании администрации не обнаружены взрывчатые устройства, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В управлении ГО ЧС по Владивостоку корреспонденту агентства рассказали, что сообщение о взрывном устройстве в здании администрации Приморского края зафиксировано. На место происшествия оперативно прибыли специалисты, которые проверили здание. На данный момент все мероприятия по поиску взрывчатки окончены.

Информация уточняется.

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