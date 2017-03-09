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05:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спасатели МЧС в Иркутске вручили медаль 11-летней школьнице за спасение тонущей женщины

ЧП произошло в августе 2016 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах» вручили 11-летней Кате Морозовой из Иркутска. Девочка в августе прошлого года спасла жизнь 45-летней жительнице Улан-Удэ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Тогда пятиклассница перед началом учебного года на три дня поехала в Тункинскую долину Бурятии на местный курорт вместе с обществом инвалидов, в котором вместе с бабушкой занимается волонтерством. Вся группа состояла только из взрослых, Катя Морозова— единственный ребенок. Программа у туристов из Иркутска была расписана по часам, на третий день запланировали поход в бассейн с термальными водами. Кате там очень нравилось — купалась в свое удовольствие. И вот, когда села отдохнуть на бортике, вдруг увидела, как женщина стала тонуть — в бассейне с температурой воды 50ºС ей внезапно стало плохо. Она махала руками, хватала ртом воздух, а потом потеряла сознание и скрылась по водой. Школьница не медлила ни секунды — бросилась на помощь.

«Как нужно вести себя, знаю из уроков ОБЖ, а еще мама рассказывала. Я поднырнула под тонущего человека, вытолкнула на поверхность, а потом взяла за плечи и поплыла в сторону лестницы — там уже и взрослые подбежали. На суше я сводила и разводила женщине руки, чтобы легкие раскрылись. Она пришла в себя быстро», — сказала Катя Морозова.

О своем героическом поступке школьница не рассказала даже маме — не хотела волновать. Женщина узнала о подвиге случайно.

«Она у меня девочка внимательная и заботливая. Хоть и младшая в семье, но взрослая не по годам: помогает пожилым людям перейти дорогу, сумки донести. Но вот такая история с ней произошла впервые», — отметила Татьяна Морозова.

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов от имени спасателей поблагодарил отважную девочку и вручил заслуженную награду.

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