Последователи хабаровских живодерок издевались над щенками, подвесив их на дерево

Хабаровск, 9 марта, AmurMedia.

Щенки, подвешенные за лапы на на дереве, были найдены возле поселка Ракитное в Хабаровском районе Хабаровского края. Возможно, подобным занимаются фанаты девушек, издевавшихся над животными, сообщила корр. ИА AmurMedia хозяйка временного приюта для бездомных собак Дарья Степанцова.

Сообщение о пугающей находке в лесу возле поселка Ракитное появилось в социальной сети Instagram.

«Вчера вечером женщиной был услышан вой собаки. Но уже было темно, и где именно выли, она не поняла. Однако женщина рассказала своему родственнику, а он рассказал нам. Я вышла искать, и метров через 70 в глаза бросился уже запорошенный и заметенный след в лес, решила проверить» — пишет Дарья Степанцова в социальной сети.

По словам зоозащитницы, вскоре она увидела подвешенных на дереве щенков. К счастью, все животные оказались живы.

«Дома отогревала их, потом растирала, смотря взглядом безумца, твердила: “живи” каждому. И маленькое чудо пришло, все зашевелились! Сейчас они кашляют и чихают, сильно истощены и усыпаны власоедами, но они живы! Не хочу даже думать кто это сделал и зачем, но почему-то подозреваю, что поклонники живодерок хвастаются подобным в закрытых группах» — встревоженно сообщает женщина в своей публикации.

Заметим, что председатель общественной организации «Зоозащиты-ДВ» Наталья Коваленко считает, что пока о новом живодере говорить рано.

— Щенки были подвешены вниз головой за лапки, на на них не было повреждений. Живодеры бы обошлись с малышами по-другому. Но явно завелся опасный человек, у которого что-то не в порядке с головой. В следующий раз он может подвесить щенят уже за шею. Поэтому с такими вещами должна разбираться и полиция тоже, — сообщила Наталья Коваленко.

В правоохранительных органах о происшествии еще не слышали, так как активисты все еще не сообщили о произошедшем, сообщил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.