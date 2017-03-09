Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Сын Матвиенко, дочь Шойгу: где работают дети крупных чиновников
Дочка МакSим стала копией мамы
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Подарок на миллион и больше. 11 роскошных безумств ради женщинКоролевства, бриллианты, дворцы - от Фердинанда II Арагонского до Романа Абрамовича.
Необычные роды звездных мам: пять историй
Мамы глазами детей (видео)
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Россия может закрыть путь между Америкой и Европой - СМИ
"Не смог отойти от пирса": СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Наступление на Мосул
04:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Водителя, который насмерть сбил пешехода, ищут в Приморье

За минувшие сутки на дорогах Приморья произошло 48 дорожно-транспортных происшествий: два из них — с пострадавшими, 46 — с материальным ущербом.

В Находкинском городском округе в результате автомобильной аварии погиб 38-летний мужчина, сообщает ИА «Дейта».

«Восьмого марта в 05.10 в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по городу Находка поступило сообщение о ДТП с участием пешехода, произошедшем на девятом километре автодороги «Село Душкино — посёлок Ливадия — бухта Анна», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада «Скорой помощи». По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля (предположительно -Toyota Vitz), двигаясь в сторону поселка Ливадия, наехал на 38-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате удара автомобиля пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда врачей. Водитель с места аварии скрылся, сейчас его разыскивает полиция.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Водителя, который насмерть сбил пешехода, ищут в Приморье
СМИ: Джон Хантсман согласился стать послом США в России
«Барселона» впервые в истории еврокубков отыгралась со счета 0:4
Белый дом: Трамп «крайне обеспокоен» утечкой документов ЦРУ
Ким Чен Ын отправил Башару Асаду поздравительную телеграмму
WP: морские пехотинцы США примут участие в освобождении Ракки
На «дальневосточных гектарах» могут появиться 45 новых поселений
В Ираке два взрыва на свадьбе унесли жизни 30 человек
Спорт
«Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в четвертьфинал ЛЧ Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков
Авто
Летающие автомобили: Airbus смог удивить Французские авиаторы из Airbus — спецы по летающему транспорту, а разработчики из Italdesign знают толк в автомобильных проектах
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Материнский капитал будут выдавать быстрее
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь