Водителя, который насмерть сбил пешехода, ищут в Приморье

В Находкинском городском округе в результате автомобильной аварии погиб 38-летний мужчина, сообщает ИА «Дейта».

«Восьмого марта в 05.10 в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по городу Находка поступило сообщение о ДТП с участием пешехода, произошедшем на девятом километре автодороги «Село Душкино — посёлок Ливадия — бухта Анна», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада «Скорой помощи». По предварительным данным, водитель неустановленного автомобиля (предположительно -Toyota Vitz), двигаясь в сторону поселка Ливадия, наехал на 38-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате удара автомобиля пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда врачей. Водитель с места аварии скрылся, сейчас его разыскивает полиция.