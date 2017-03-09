В Красноярске зафиксировали первый в этом году укус клеща

В Красноярске проснулись клещи. Первый случай зафиксирован в Советском районе, где опасное насекомое впилось в собаку. Об этом сообщает телеканал ТВК.

Клещ укусил питомца жительницы Красноярска, когда они гуляли во дворе своего дома на улице Весны. После инцидента женщина сдала клеща на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии. В управлении Роспотребнадзора пояснили, что активность членистоногих начинается с первым появлением проталин.

В Красноярском крае обитает несколько видов клещей, но не все они переносят вирус энцефалита. При этом насекомые могут являться переносчиками других опасных заболеваний.

В Роспотребнадзоре уточнили, что при укусе клеща необходимо обратиться в травмпункт и отдать насекомое на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии (ул. Сопочная, 38).