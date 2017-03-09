В Красноярске девушка бросалась на проезжающие автомобили

В Красноярске на ул. Перенсона автомобилисты сняли на видео девушку, которая бросалась на проезжающие машины. Таким образом красноярка пыталась остановить попутку. Инцидент произошел в среду, 8 марта. Запись с видеорегистратора опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, как блондинка в светлом пуховике, стоя посреди проезжей части, пытается остановить машины, двигающиеся в сторону ул. Перенсона. Агрессивная девушка подошла к иномарке и начала пинать транспортное средство по переднему колесу. Затем красноярка начала стучать кулаком по капоту машины. В этот момент из автомобиля вышел водитель, который попытался оттолкнуть девушку.

Пассажир машины предложил водителю вызвать сотрудников полиции. Как развивались события дальше, неизвестно. Видео оборвалось на 3-й минуте.

«Автор правильно сделал, что сообщил о данной ситуации. Человек пусть ведет себя неадекватно, но он явно в беде», — предположила одна из красноярок.

Добавим, что в комментариях к видео очевидцы предположили, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.