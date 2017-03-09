Американка рассказала о 15-летнем плене у старообрядцев в Красноярском крае

Молодой американке русского происхождения удалось сбежать из старообрядческого поселения в Красноярском крае спустя полтора десятилетия после того, как родные обманом отправили ее «в гости» к единоверцам. Историю девушки опубликовало издание «Медиазона».

Сообщается, что зовут девушку Елизавета. Она родилась в штате Орегон, родителями были потомки староверов, сбежавших из СССР. В 2000 году тетя приняла решение отправить свою воспитанницу в Россию в один из сохранившихся староверческих монастырей.

«У нее были уже чемоданы собраны, билеты куплены, и они меня сговорили ехать на две недели в гости, просто Россию посмотреть. Они мне не сказали, что билеты-то в одну сторону. Они меня обманули и отправили туда. Мы добрались до монастыря, и вот я прожила там 15 лет», — рассказывает американка.

Монастырь, куда отвезли Елизавету, оказался расположен на реке Дубчес в Туруханском районе Красноярского края на границе с Томской областью. Паспорт девушки сожгли.

«Там семь монастырей, в каждом монастыре церковь своя. Там не семьями, мужики и женщины отдельно живут. Мужской и женский монастырь. Где я жила, было 150 человек, в другом двести, в другом сто. Ну где-то 700−800 человек может. Некоторые три километра друг от друга, некоторые пятнадцать, некоторые тридцать. Самое далекое, я думаю, где-то 60 километров между монастырями».

Девушке пришлось жить в тяжелых условиях, соблюдать другие строгие законы старообрядческой общины.

«У них такая вера строгая, религия такая строгая-строгая, они считают, что чем больше пострадаешь, тем больше получишь на том свете. Они считали, что если оттуда выйдешь, то ты погибнешь. Что ты должен там жить и там помереть», — отмечает Елизавета.

Американка отмечает, что староверы ее «не били, просто заставляли так жить строго, как они живут».

«Все там руками делали. У нас коней не было, мы тяпкой все пашни перекапывали. Мы так далеко жили, у нас магазинов там не было, мы все выращивали сами. Работа была очень трудная все время: готовить, пилить, колоть, возить. На нартах возили все сами, у нас первые года коней не было, мы перекапывали пашню вручную».

Через несколько лет девушка заболела астмой: «все говорили, что скоро помрешь и царство небесное получишь».

«Последнюю весну, в 2015 году, я даже не могла сама свои волосы расчесывать. У меня до того силы не было. Я просто отчаивалась, я не знала просто… Я не помираю, я не живу, не могу жить, это я в полной депрессии была», — рассказывает девушка.

После этого американке удалось сбежать из общины и добраться до Красноярска. Там она нашла людей, согласившихся ей помочь, обратилась к врачам, диагностировавшим у нее аллергию, а также связалась с родственниками в США.

«Я жила в монастыре без электричества, без техники, без телефонов. В 2000 году, когда я уехала, смартфонов не было. Но когда я выехала в Красноярск, я купила за две тысячи самый дешевый смартфон. Я не умела им пользоваться сильно, а когда я в больнице была, мне нечего было делать, и я начала разучивать, как чего, и я на Facebook зарегистрировалась. Там меня нашли мои братья сродные, я начала с ними переписываться. Начали меня домой приглашать: приезжай домой, мы тебе денег пошлем, мы тебе билет купим, езжай домой».