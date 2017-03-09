Американка рассказала о 15-летнем плене у старообрядцев в Красноярском крае
Паспорт девушки сожгли.
Паспорт девушки сожгли.
Молодой американке русского происхождения удалось сбежать из старообрядческого поселения в Красноярском крае спустя полтора десятилетия после того, как родные обманом отправили ее «в гости» к единоверцам. Историю девушки опубликовало издание «Медиазона».
Сообщается, что зовут девушку Елизавета. Она родилась в штате Орегон, родителями были потомки староверов, сбежавших из СССР. В 2000 году тетя приняла решение отправить свою воспитанницу в Россию в один из сохранившихся староверческих монастырей.
«У нее были уже чемоданы собраны, билеты куплены, и они меня сговорили ехать на две недели в гости, просто Россию посмотреть. Они мне не сказали, что
Монастырь, куда отвезли Елизавету, оказался расположен на реке Дубчес в Туруханском районе Красноярского края на границе с Томской областью. Паспорт девушки сожгли.
«Там семь монастырей, в каждом монастыре церковь своя. Там не семьями, мужики и женщины отдельно живут. Мужской и женский монастырь. Где я жила, было 150 человек, в другом двести, в другом сто. Ну
Девушке пришлось жить в тяжелых условиях, соблюдать другие строгие законы старообрядческой общины.
«У них такая вера строгая, религия такая
Американка отмечает, что староверы ее «не били, просто заставляли так жить строго, как они живут».
«Все там руками делали. У нас коней не было, мы тяпкой все пашни перекапывали. Мы так далеко жили, у нас магазинов там не было, мы все выращивали сами. Работа была очень трудная все время: готовить, пилить, колоть, возить. На нартах возили все сами, у нас первые года коней не было, мы перекапывали пашню вручную».
Через несколько лет девушка заболела астмой: «все говорили, что скоро помрешь и царство небесное получишь».
«Последнюю весну, в 2015 году, я даже не могла сама свои волосы расчесывать. У меня до того силы не было. Я просто отчаивалась, я не знала просто… Я не помираю, я не живу, не могу жить, это я в полной депрессии была», — рассказывает девушка.
После этого американке удалось сбежать из общины и добраться до Красноярска. Там она нашла людей, согласившихся ей помочь, обратилась к врачам, диагностировавшим у нее аллергию, а также связалась с родственниками в США.
«Я жила в монастыре без электричества, без техники, без телефонов. В 2000 году, когда я уехала, смартфонов не было. Но когда я выехала в Красноярск, я купила за две тысячи самый дешевый смартфон. Я не умела им пользоваться сильно, а когда я в больнице была, мне нечего было делать, и я начала разучивать, как чего, и я на Facebook зарегистрировалась. Там меня нашли мои братья сродные, я начала с ними переписываться. Начали меня домой приглашать: приезжай домой, мы тебе денег пошлем, мы тебе билет купим, езжай домой».
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